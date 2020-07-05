القاهرة – لايف ستايل
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس للفنان جورج وسوف ومواطنته الفنانة غادة بشور، الأمر الذي دفع البعض إلى الزعم بأنهما متزوجان.
وبعد انتشار نبأ الزواج بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت بشور عن صمتها وردّت على عدم صحة هذه الأنباء وتوعدت بمقاضاة هذه المواقع.
وقالت غادة بشور، في منشور لها على "فيسبوك": "الصحافه الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع اشاعات وكل هما تجيب مشاهدات عحسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيتو بدي اسألكن من وين مصادركن ؟".
وتابعت: " من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتو ؟.. باختصار اشاعاتكن ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقه ومحبه ووفا يلي ما بتعرفو الوفا".
قد يهمك أيضا:
نانسي عجرم وتيم حسن وكارول سماحة ينعون والدة جورج وسوف
الموت يفجع جورج وسوف بوالدته
واضافت: "بس بوعدكن كل حدا ناشر اخبار واشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقني بسلطان الطرب باشاعاتكن يلي هدفا الشهرة انتو صغار ورح تبقو صغار".
كانت هذه تفاصيل خبر غادة بشور تتوعدّ بمقاضاة مطلقي خبر زواجها من جورج وسوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.