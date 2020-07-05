غادة بشور تتوعدّ بمقاضاة مطلقي خبر زواجها من جورج وسوف

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس للفنان جورج وسوف ومواطنته الفنانة غادة بشور، الأمر الذي دفع البعض إلى الزعم بأنهما متزوجان.

وبعد انتشار نبأ الزواج بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت بشور عن صمتها وردّت على عدم صحة هذه الأنباء وتوعدت بمقاضاة هذه المواقع.

وقالت غادة بشور، في منشور لها على "فيسبوك": "الصحافه الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع اشاعات وكل هما تجيب مشاهدات عحسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيتو بدي اسألكن من وين مصادركن ؟".

وتابعت: " من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتو ؟.. باختصار اشاعاتكن ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقه ومحبه ووفا يلي ما بتعرفو الوفا".

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واضافت: "بس بوعدكن كل حدا ناشر اخبار واشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقني بسلطان الطرب باشاعاتكن يلي هدفا الشهرة انتو صغار ورح تبقو صغار".