المخرج إبرام نشأت بين تصوير «زنزانة 7» و«ساعة شيطان»

يعيش المخرج إبرام نشأت حالة من الانتعاش الفني حيث ينشغل حاليًا بتصوير فيلمين سينمائيين الأول يحمل اسم "زنزانة 7" والثاني يحمل اسم "ساعة شيطان".

واستأنف إبرام نشأت الأيام الماضية تصوير المشاهد المتبقية من فيلم "زنزانة 7" الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك بعد توقف دام لعدة أشهر، وكان الفيلم قد انطلق تصويره في عام 2018 وتعرض لتوقف التصوير أكثر من مرة بسبب مشكلات إنتاجية من جهة وانشغال أبطاله بتصوير أعمال أخرى من جهة.

ومن جانبه، قال مصدر داخل العمل، إن المخرج إبرام نشأت قد أوشك على الانتهاء من تصوير الفيلم بشكل كامل منتصف الأسبوع المقبل استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الشهر المقبل لينافس به ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي وإيمي إسلام مصطفى وأشرف عبدالعزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

ويتفرغ إبرام نشأت بعد الانتهاء من فيلم "زنزانة 7" لتصوير فيلمه الأخر "ساعة شيطان" الذي يخوض بطولته الفنان باسم سمرة.

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وكان إبرام نشأت قد بدأ في تصوير أولى مشاهد الفيلم منذ يومان بالتزامن مع تصوير "زنزانة 7" وذلك بعد توقف تحضيرات الفيلم لعد أشهر وذلك داخل إحدى ديكورات العمل بمنطقة المقطم.

ويشارك في فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مي القاضي، اسلام ابراهيم، احمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور احداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل في تطبيق الكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

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