المذيعة رضوى الشربيني تعلن تكفلها بقضايا الفتيات المتضررات جنسياً من الطالب أحمد بسام زكي

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن دعمها وتكفلها بقضايا الفتيات المتضررين جنسياً سواء تحرش أو أغتصاب أو أي أنواع الضرر الجنسي من سواء من الطالب أحمد بسام زكي أو من شخص آخر.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها عل موقع التغريدات Twitter:"لو اى واحده ده تحرش بيها أحمد ده و لا غيره...وخايفه منه و لا من اهله...انا معها وهرفع لها القضيه على حسابى، وان شاء الله الحق هينتصر يعنى هينتصر".

وتابعت:"ومش ضحايا الشاب ده بس...اى ضحيه تحرش او اغتصاب انا فىً ظهرها".

وأنهت رضوى تغريداتها كاتبة:"المجلس القومى للمرأه دلوقتىً فىً ظهر اى بنت او ست عايزه تبلغ على اى قضيه تحرش او اغتصاب...

ارجوكم سرعه البلاغ الان هتفرق كتير".

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وكان خلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم شاب يدعى أحمد بسام زكي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاتهامات المتلاحقة الموجهة إليه بالاغتصاب والتحرش والابتزاز من عشرات الفتيات، والتي لم يتم التحقق منها أو إثبات صحتها قضائيا حتى الآن.

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