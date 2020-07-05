القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن دعمها وتكفلها بقضايا الفتيات المتضررين جنسياً سواء تحرش أو أغتصاب أو أي أنواع الضرر الجنسي من سواء من الطالب أحمد بسام زكي أو من شخص آخر.
وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها عل موقع التغريدات Twitter:"لو اى واحده ده تحرش بيها أحمد ده و لا غيره...وخايفه منه و لا من اهله...انا معها وهرفع لها القضيه على حسابى، وان شاء الله الحق هينتصر يعنى هينتصر".
وتابعت:"ومش ضحايا الشاب ده بس...اى ضحيه تحرش او اغتصاب انا فىً ظهرها".
وأنهت رضوى تغريداتها كاتبة:"المجلس القومى للمرأه دلوقتىً فىً ظهر اى بنت او ست عايزه تبلغ على اى قضيه تحرش او اغتصاب...
ارجوكم سرعه البلاغ الان هتفرق كتير".
وكان خلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم شاب يدعى أحمد بسام زكي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاتهامات المتلاحقة الموجهة إليه بالاغتصاب والتحرش والابتزاز من عشرات الفتيات، والتي لم يتم التحقق منها أو إثبات صحتها قضائيا حتى الآن.
قد يهمك ايضا:
رضوى الشربيني تحتفل بوصول عدد متابعيها إلى ١١ مليونا
رضوى الشربيني تشارك جمهورها بفيديو ساخر
كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة رضوى الشربيني تعلن تكفلها بقضايا الفتيات المتضررات جنسياً من الطالب أحمد بسام زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.