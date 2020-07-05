تامر عاشور يطرح أغنية «بياعة» عبر اليوتيوب

طرح المطرب تامر عاشور أحدث أغنياته بعنوان «بياعة» ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون تامر عاشور في الأغنية مع المستشار تركي آل الشيخ والموزع الموسيقي خالد عز.

ويواصل المطرب تامر عاشور وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه للجمهور في الأسواق وعلى موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشوق تامر عاشور جمهوره ببوستر الألبوم الجديد دون الإعلان عن اسمه حتى الآن تمهيدا لطرحه.

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