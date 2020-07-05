أحمد السبكي يعلن عن موعد طرح فيلم "توأم روحي"

كشف المنتج أحمد السبكي، موعد طرح فيلمه الجديد “توأم روحي” بطولة النجم حسن الرداد وأمينة خليل، وخاصةً بعد عودة فتح دور العرض السينمائي مرة أخرى، وفقًا لآخر قرارات مجلس الوزراء المصري.

ونشر أحمد السبكي صورة من كواليس فيلم “توأم روحي”، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق عليها، قائلًا: “من كواليس فيلم توأم روحي، قريبًا”.

تدور أحداث فيلم “توأم روحي” في إطار رومانسي اجتماعي، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ومعه الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

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