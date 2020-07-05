صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته ويؤكد أنها "أخبار سخيفة"

رد المطرب التونسي صابر الرباعي على الشائعات التي انتشرت، خلال الساعات الماضية، بشأن تعرضه لحادث مروري أودى بحياته.

وحرص "الرباعي" على تسجيل مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال خلاله: "فاجأني إشاعة مغرضة وسخيفة جدًّا إني تعرضت لحادث مروري لا سمح الله وسببلي ما تسبب به، ولكني أحب أن أبلغكم بأني موجود بين أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي".

وأضاف: "فلا تسمعوا الإشاعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها وأنا موجود الحمد لله".

ويجهز صابر الرباعي مفاجأة لجمهوره وهي طرح كليب لأغنية "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن ألبوم "صابر 2019" الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.

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