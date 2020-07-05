إحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية لسب وقذف ريهام سعيد

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سما المصري للمحاكمة الجنائية في قضية جديدة.

تواجه سما المصري قضية جديدة وهي سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة خلال الأيام المقبلة.

وتأتى هذه القضية، بعد أيام من الحكم على سما المصري، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، عن طريق بث فيديوهات تبرز مفاتنها وتلتقط لنفسها صورا فى أوضاع مخلة.

وتمثل سما المصري، أمام محكمة جنح مُستأنف الاقتصادية، للنظر فى الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها في الثلاثاء المقبل 7 يوليو الجاري،

يذكر أن سما تتواجد حاليا فى سجن النساء بالقناطر، بعد الحكم عليها فى قضية التحريض على الفسق، وأُودعت فيه بعد الحكم عليها، حيث خضعت لإجراءات طبية احترازية قبل دخولها العنبر، وتسلمت ملابس السجن.

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وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر باتخاذ إجراءات التحقيق، وبعدها صدر الأمر بإحالتها للمحاكمة، حيث قضت بحبسها وتغريمها.

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