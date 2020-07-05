ياسمين عبدالعزيز تعود للسينما بفيلم جديد

تعاقدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على عمل سينمائي جديد مع السبكي ويتولى مهمة تأليفه المخرج المسرحي الكبير خالد جلال الذي تعاونت معه من قبل كثيرًا في عدد من أعمالها السينمائية الناجحة، ومن المقرر أن تستقر ياسمين على باقي فريق عمل فيلمها خلال الأيام المقبلة لتبدأ تصويره مباشرة حتى تنتهي منه سريعًا لتركز بعد ذلك في موسم دراما رمضان ٢٠٢١.

يُشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وكان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته كل من كريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي وإيمان السيد.

كان أخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في السينما فيلم "الأبله طم طم" تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس.

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