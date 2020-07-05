لمجرد لا يعتبر نفسه ممثلا ويحلم أن يكون كذلك

القاهرة – لايف ستايل
على الرغم من أنه سبق أن قدم مسلسلا رمضانيا، إلا أن الفنان سعد لمجرد لايعتبر نفسه ممثلا، ولايزال يحلم أن يكون كذلك.
سعد لمجرد نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام مقطع فيديو مركب، ظهر فيه بزي قديم، وبشكل شبيه بالفنان ليوناردو ديكابريو، وعلق عليه: “يوما ما سأصبح ممثلا إن شاء الله.
وكانت تقارير إعلامية عربية قد كشفت أن لمجرد وافق على المشاركة في سلسلة عرببة رفقة النجم محمد رمضان، بعنوان “كارت أخضر”، ستعرض على الأنترنت، تماشيا مع التوجه العالمي لمنصات الافلام، والمسلسلات.
ويرتقب أن يصدر لمجرد، غد الأحد، جديده الغنائي “عدى الكلام”، الذي يغني فيه باللهجة المصرية، لأول مرة في مساره الفني.
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