"محدش بيسال عليا" سبب تصدر المنتصر بالله مؤشرات البحث على مواقع التواصل

تصدر الفنان المنتصر بالله تريند تويتر خلال الساعات الماضية بسبب حساب مزيف يحمل اسمه أطلق تغريدة مؤخرًا وقال " انا ممتش بس محدش بيسال عليا ". ولكن علمنا من مصادرنا الخاصة، أن المنتصر بالله لا يملك أي حسابات على السوشيال ميديا .



وكانت زوجة المنتصر بالله نفت منذ أيام ما تردد حول تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات ،موضحة أنه لا يعاني من مشاكل صحية خطيرة ويقضي معظم الوقت مع احفاده . قد يهمك ايضاً: طارق الشناوي ينفي وفاة المنتصر بالله المنتصر بالله يكشف حالته الصحية مع عمرو أديب

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