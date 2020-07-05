سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل تعزّي بوفاة رجاء الجدّاوي

نعت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بوباء "كورونا" عن عمر ناهز 82 عامًا.

وكتبت قرينة الزعيم الفلسطيني الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، "رحم الله الصديقه العظيمه المبدعه السيده رجاء الجداوي واسكنها فسيح جنانه. والهم اهلها الصبر والسلوان .وانا لله وانا اليه راجعون".

وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية، وظلت في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخًا فنيًا حافلًا.

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وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".

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