كارول سماحة تحقق بكليب Bon Voyage رقمًا قياسيًا في ساعات

حقق كليب أغنية Bon Voyage للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من 1.5 مليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وفي هذه المناسبة وجهت كارول سماحة رسالة إلى محبّيها من خلال صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، أعربت من خلالها عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتلقاها حول الأغنية والكليب، فكتبت: ”

جدير ذكره أن أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره قبل أسبوعين في مصر وسط إجراءات مُشددة للوقاية من فيروس كورونا وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

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