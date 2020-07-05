تعرف على حقيقة زواج وداد حمدي من صلاح قابيل

صادف الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة وداد حمدي والتي ولدت عام 1924 ورحلت عن عالمنا عام 1994 .

شاركت وداد حمدي في بطولة أكثر من 500 فيلم وحالفها الحظ للعمل مع كبار النجوم وقد اشتهرت بدور الخادمة خفيفة الظل .

لم تسلم وداد حمدي من الشائعات في حياتها ومنها زواجها من الفنان صلاح قابيل والذي خرج نجله عمرو لينفي في أكثر من لقاء كل ما تردد حول هذا الأمر .

نهاية وداد حمدي كانت مأساوية حيث قتلها ريجيستير بهدف سرقتها وحكم عليه بالإعدام وقد أثارت هذه القضية الرأي العام .

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