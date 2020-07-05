«روتانا» تؤجل طرح ألبوم المطرب العراقي وليد الشامي

أعلنت شركة روتانا للإنتاج الفني والموسيقي عن تأجيل ألبوم المطرب العراقي وليد الشامي "تبختر" بشكل مفاجئ، وكانت الشركة قد أعلنت من قبل عن طرح الجزء الأول من الألبوم عبر تطبيق "ديزر" خلال هذه الأيام.
وتساءل الجمهور عن سبب تراجع شركة روتانا المفاجئ في طرح الألبوم، ومسح صور و"بوستات" إعلاناته من على حساباتها الرسمية من علي مواقع التواصل الاجتماعي.
كان المطرب وليد الشامي وشركة روتانا من المفترض أن يقوموا بطرح الألبوم على 4 مراحل لمدة 4 أسابيع، والبداية ستكون مع أغنية بعنوان "كل حزن" كلمات ياسر التويجري وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم.
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