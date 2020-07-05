محمد رمضان يستعد لطرح أغنية «تيك توك» قريبًا

أعلن الفنان محمد رمضان عن تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "تيك توك"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستغرام"، صورة جديدة له وهو يرتدي بدلة صفراء اللون وعلق عليها قائلا: "قريبا أغنية تيك توك".

وكان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "كورونا فيروس" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تخطت 18 مليون مشاهدة، وتعاون في الأغنية مع المخرج محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وهى من كلمات تايسون والبلدوزر، ألحان فريق "الباور العالى"، توزيع وسام عبدالمنعم.

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