محمد عبد العظيم يؤكد أن أداء الفنان يشهد تطورًا طوال فترة تواجده داخل المسرح

قال الفنان محمد عبد العظيم، إنه يعتبر المسرح هو الصوت الحقيقي للممثل، حيث يكتشف مهارة جديدة بمجرد الوقوف على خشبة المسرح، مؤكدًا أن أداء الفنان يشهد تطورًا طوال فترة تواجده داخل المسرح.

وقال «عبدالعظيم»: «مستحيل أن يظل أداء الممثل ثابتًا لا يتغير ما بين اليوم الأول والأخير للعرض المسرحي الذي يُشارك فيه».

وأشار محمد عبد العظيم، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «المساء مع قصواء» الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، إلى العرض المسرحي «أحلام شقية»، والذي شارك فيه مع الفنانتين عايدة عبد العزيز وسلوى محمد علي، قائلًا: «اعتبرت نفسي ممثلًا حقيقيًا بعد إشادة الفنانة عايدة بي آنذاك».

وأوضح أنه يعتبر فيلم «لا مؤاخذة» للمخرج عمرو سلامة، بمثابة الانطلاقة الحقيقية له في عالم السينما.

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