زينة تثير الجدل برسالة غامضة والجمهور يتساءل "من تقصد"

القاهرة – لايف ستايل
أثارت الفنانة زينة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها كشفت في تعليقها عليها عن مفهومها للمعنى الحقيقي للقوة.
وكتبت زينة معلقة على الصورة بقولها: “القوة لا تكون دائماً بالمواجهة… أحياناً تكون بالتجاهل”.
وهو ما أثار العديد من التساؤلات بين جمهورها، حيث كتب أكثر من متابع يسألونها إن كانت تقصد شخصاً محدداً بما كتبته أم أن هذا قناعة مطلقة لها.
وكانت زينة قد كسبت الجولة الأخيرة في صراعها مع الفنان أحمد عز عندما رفض القضاء المصري الدعوى التي أقامها الأخير بتولي الإشراف على تعليم توأمه منها، بسبب مصاريف الدراسة المغالى فيها والتي تبلغ 30 ألف جنيه استرليني في العام، أي ما يعادل 800 ألف جنيه، حيث طلب نقلهما إلى مدرسة أخرى أقل تكلفة.
على صعيد آخر، شاركت زينة في موسم رمضان 2020، بمسلسل “جمع سالم”، والذي شاركها في بطولته دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة.
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