فن ومشاهير

الممثل المغربي أنس الباز ينتظر مولوده الأول

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القاهرة – لايف ستايل

ينتظر الممثل المغربي، أنس الباز، مولودا من زوجته سارة، التي تعيش، حاليا، أشهر الحمل المتقدمة، ليصبح أبا للمرة الأولى في حياته.

وظهرت زوجة أنس الباز، سارة، في صور حديثة، ببطن بارز، وهما يستمتعان بوقتهما على شاطئ البحر في الصخيرات.

والباز قال عن أول ظهور لزوجته وهي حامل، معلنا الخبر لمتتبعيه، وجمهوره:” اللهم أرزقنا الدرية الصالحة”.

ويرتقب أن يعيش بطل فيلم  “كازا نيكرا”الشهير، أنس الباز، إحساس الأبوة بعد أزيد من 3 سنوات على ارتباط بزوجته سارة، وكانت قصة زواجهما قد خلقت الحدث في صفوف جمهور المشاهير والفن المغربي.

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