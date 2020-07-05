القاهرة – لايف ستايل
ينتظر الممثل المغربي، أنس الباز، مولودا من زوجته سارة، التي تعيش، حاليا، أشهر الحمل المتقدمة، ليصبح أبا للمرة الأولى في حياته.
وظهرت زوجة أنس الباز، سارة، في صور حديثة، ببطن بارز، وهما يستمتعان بوقتهما على شاطئ البحر في الصخيرات.
والباز قال عن أول ظهور لزوجته وهي حامل، معلنا الخبر لمتتبعيه، وجمهوره:” اللهم أرزقنا الدرية الصالحة”.
ويرتقب أن يعيش بطل فيلم “كازا نيكرا”الشهير، أنس الباز، إحساس الأبوة بعد أزيد من 3 سنوات على ارتباط بزوجته سارة، وكانت قصة زواجهما قد خلقت الحدث في صفوف جمهور المشاهير والفن المغربي.
قد يهمك ايضاً:
إعلان جوائز مسابقة «في إس فيلم» للأفلام القصيرة جدا
مخرج فيلم “هيكل نظمي” بطولة رامز جلال يكشف موعد انتهاء تصويره
كانت هذه تفاصيل خبر الممثل المغربي أنس الباز ينتظر مولوده الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.