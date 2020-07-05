تعاون ثانٍ يجمع بين أنغام وتركي آل الشيخ

أعلنت الفنانة أنغام، عَبْرَ حسابها في "تويتر"، عن تعاونَها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في عمل فني جديد، وكتبت في تغريدتها: "عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل الشيخ المختلف دائمًا، سعيدة بالتعاون الثاني معك، ولن يكون الأخير بإذن الله".

ويُعَدُّ هذا التعاون هو الثاني، وكان التعاون الأول هو (بخاف أفرح)، وحقَّق نجاحًا واسعًا، وكان من ألحان خالد عز.

يُذْكَرُ أن الفنانة أنغام تقوم بتحضير ألبومها الغنائي الجديد بعد نجاح ألبومها الأخير (حالة خاصة جدًّا)، وتستعد للتحضير واختيار أغنيات الألبوم، واستقرَّت على عدد من الأغنيات، تعاونت فيها مع كلٍّ من الشاعر جمال الخولي، والملحِّنَيْن رامي جمال ومحمدي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى آخرين.

الألبوم من المفترض أن يضمَّ 8 أغنيات، ومن الأغاني التي اختارتها: "مزح، ألف أسف، آخر لقاء، بعض الخطا، غريب، لا تستغرب".

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