تداول صورة لأنجلينا جولي وهي في عمر الـ10 سنوات عبر "إنستغرام"

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قديماً يعود إلى طفولة النجمة العالمية أنجلينا جولي. وظهرت فيه وهي تسير برفقة والدها الفنان جون فويت على السجادة الحمراء لمهرجان توزيع الجوائز “غولدن غلوب”. وتبين أنها كانت حينها في العاشرة من عمرها.

وبدا الأب وهو يرد على أسئلة مراسلة برنامج Et بعد أن عرّفها إلى ابنته. ولفت المقطع أنظار عدد كبير من المتابعين الذين رأوا في معظمهم أن النجمة لم تتغير كثيراً على مستوى الشكل وأن ملامحها كانت ناضجة كثيراً في تلك السن الصغيرة لكنهم أشاروا إلى أنها كانت خجولة جداً.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت عليها وعلى زوجها السابق النجم براد بيبت مؤخراً بعدما رصدت عدسات مصوري الباباراتزي الأخير وهو يغادر منزلها الكائن في لوس أنجليس على متن دراجة نارية.

ويأتي هذا بعدما طرأ بعض التحسن على علاقتهما على إثر عقدهما اتفاقاً بشأن تنظيم حياة أولادهما مادوكس، 18 عاماً، باكس، 16عاماً، زاهارا، 15عامأً، شيلوه، 14 عاماً، والتوأمين فيفيان ونوكس، 11عاماً.

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