شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة الحكومة البريطانية للشرق الأوسط تنعى رجاء الجداوى وتعزى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت روزى دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النجمة الكبيرة رجاء الجداوى، قائلة "خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى أحزننيى كثيراً خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التى تتحدث عنها، تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصرى".

وقالت روزى دياز فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "إن فيروس كورونا لم ينجلى ولا تزال الأخبار تتوافد حول الأرواح التى يحصدها كل يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى الذى أحزننى كثيراً خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التى تتحدث عنها، تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصرى".



المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط

كانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل "pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

تزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.