شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز: اللى مزعلنى إن رجاء الجداوى جاتلى تحت البيت قبل مرضها ومقدرتش أنزلها والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت دلال أن رجاء قامت بنفس الشىء مع ميرفت أمين ولكنها عندما اتصلت عليها كان هاتفها المحمول مغلقا فلم تستطع أيضا أن تراها.
ويعد الثلاثى رجاء الجداوى وميرفت أمين ودلال عبد العزيز من أشهر الصديقات فى الوسط الفنى حيث تربطهن صداقة قوية منذ سنوات، وكن دائمات اللقاءات والمقابلات سوياً، كما أنهن من أصحاب الواجب الاحتماعى فلم تخل جنازة أو عزاء فى الوسط الفنى إلا وتجد الثلاثى سوياً يحضرن وتقديم الواجب إضافة إلى أنهن بعيداً عن الوسط الفنى تجدهن فى مقابلات وزيارات لبعضهن البعض.
وشيع جثمان الفنانة الرحلة رجاء الجداوي من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية وتم دفنها بمقابر البساتين بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.
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