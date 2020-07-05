شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز: اللى مزعلنى إن رجاء الجداوى جاتلى تحت البيت قبل مرضها ومقدرتش أنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو خاص من جنازة الراحلة رجاء الجداوي قالت الفنانة دلال عبد العزيز لليوم السابع: "اللى مزعلنى إنها جات عندي بليل تحت البيت قبل ما تتعب بثلاث أيام وقالتلى أنا تحت البيت انزلى اشوفك اسلم عليكى قولتلها أنت بتهزري ده في كورونا وانا دخلت في سريري علشان أنام"، وهو ما جعلها لا تستطيع النزول لها ومقابلتها.

وأضافت دلال أن رجاء قامت بنفس الشىء مع ميرفت أمين ولكنها عندما اتصلت عليها كان هاتفها المحمول مغلقا فلم تستطع أيضا أن تراها.

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ويعد الثلاثى رجاء الجداوى وميرفت أمين ودلال عبد العزيز من أشهر الصديقات فى الوسط الفنى حيث تربطهن صداقة قوية منذ سنوات، وكن دائمات اللقاءات والمقابلات سوياً، كما أنهن من أصحاب الواجب الاحتماعى فلم تخل جنازة أو عزاء فى الوسط الفنى إلا وتجد الثلاثى سوياً يحضرن وتقديم الواجب إضافة إلى أنهن بعيداً عن الوسط الفنى تجدهن فى مقابلات وزيارات لبعضهن البعض.

وشيع جثمان الفنانة الرحلة رجاء الجداوي من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية وتم دفنها بمقابر البساتين بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.