شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حمل ليدى جاجا فى طفلها الأول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ليدي جاجا حامل في طفلها الأول من حبيبها مايكل بولانسكي؟، نشرت مجلة In Touch، تقريرا جديدا يزعم أن النجمة العالمية ليدي جاجا حامل في طفلها الأول من حبيبها الحالي مايكل بولانسكي.وأشار التقرير أن جاجا تنتظر الطفل لكنها لا تخبر أحد وتخفى الأمر سرا، وأكد مصدر المجلة أن جاجا متوهجة للغاية، وأن جميع أصدقائها يعتبرون حملها حقيقيا لأنها لن تعطي إجابة مباشرة حول ذلك."

كما أكد المجلة أن جاجا تعيش أفضل أيام حياتها، والسبب هو أنها في طريق تحقيق أحلامها في الحصول علي عائلة.لكن يبدو ان تقرير المجلة ملفق، حيث أكد موقع أن التقرير غير صحيح علي الاطلاق وان جاجا ليست حامل، وذلك بعدما تواصل الموقع مع مصدر مقرب من جاجا والذى نفى حمل جاجا.

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وكانت قد حرصت ليدي جاجا، على توجيه رسالة لجمهورها ومتابعيها في جمي انحاء العالم، بضرورة ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت جاجا، صورة لها وهي ترتدي كمامة مطرزة بالأشكال الغريبة التي اشتهرت بها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت "أنا أؤمن بأهمية كونك لطيفاً لنفسك، للمجتمع وللكوكب".