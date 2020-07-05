شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يتذكر الراحلة رجاء الجداوى بمشهد من فيلم "حنفى الأبهة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الزعيم عادل إمام، على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو لبعض المشاهد التي جمعته مع النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء مشاركتهما في فيلم "حنفي الأبهة"، الذي عرض عام 1990.

ونشرت الصفحة الرسمية للزعيم عادل إمام، مقطع فيديو للمشاهد التي جمعته مع الجداوي، عبر موقع فيس بوك، ليتذكر الراحلة القديرة في يوم رحيلها عن عالمنا بعد صراع مع المرض استمر لمدة 43 يوم في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.



وكانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية. Advertisements



