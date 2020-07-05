- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يتذكر الراحلة رجاء الجداوى بمشهد من فيلم "حنفى الأبهة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الزعيم عادل إمام، على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو لبعض المشاهد التي جمعته مع النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء مشاركتهما في فيلم "حنفي الأبهة"، الذي عرض عام 1990.
ونشرت الصفحة الرسمية للزعيم عادل إمام، مقطع فيديو للمشاهد التي جمعته مع الجداوي، عبر موقع فيس بوك، ليتذكر الراحلة القديرة في يوم رحيلها عن عالمنا بعد صراع مع المرض استمر لمدة 43 يوم في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.
وكانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.
وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعيم يتذكر الراحلة رجاء الجداوى بمشهد من فيلم "حنفى الأبهة".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.