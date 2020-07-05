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شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي تنعي رجاء الجداوي: فنانة مبدعة تعلمنا منها الكثير في التمثيل والحياة بشكل عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة إيمان العاصي، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمستشفى العزل بالإسماعيلية إثر إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت العاصي صورة لها عبر حسابها الرسمي علي الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: "فقدنا فنانة عظيمة، هيا أم وصديقة لكل الفنانات، ولطالما تعلمنا منها الكثير في التمثيل أو في الحياة بشكل عام.
وتابعت العاصي موجهة رسالة الي رجاء الجداوي: "هتوحشينا يا طيبة يا راقية يا جميلة يا حنينة، مفيش واجب كنتي بتتأخري عني، الله يرحمك ويغفر لك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك يا ست الستات، هتوحشينا أوي يا أستاذة رجاء، كلنا بحبك".
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