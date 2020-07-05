شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد ناعية رجاء الجداوي: افتقدنا فنانة قديرة وانسانة راقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة دينا فؤاد بكلمات مؤثرة الفنانة القديرة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، داعية الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

ونشرت دينا فؤاد عبر صفحتها علي الفيس بوك كلمات مؤثرة ورسالة الي رجاء الجداوي: "الله يرحمك يا أطيب قلب في الدنيا افتقدنا قامة كبيرة في الفن وانسانة في منتهى الجمال والذوق والطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وتوجهت بالدعاء الي اله ان يرحمها ‏ ويغفر لها ، ويجعل مثواها الجنة ويصبرنا على فراقك‏.



