شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر وصلاح عبد الله وإنجى المقدم ينعون رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن انتابت قطاعا كبيرا من محبي الفنانة رجاء الجدواى بعد وفاتها صباح اليوم، حيث خلفت برحيلها حزنا كبيرا لدي محبيها وعشاقها سواء من جمهورها أو مع النجوم في الوسط الفني ممن زاملوا الفنانة الراحلة أثناء مسيرتها الفنية، مثلما حصل مع الفنانة انجي المقدم، والفنان صلاح عبد الله، بالإضافة إلى الفنانة مي عمر.

البداية من الفنانة انجي المقدم التي كتبت عبر حسابها على موقع انستجرام : "من اول ما بدأت اظهر على الشاشة و انتى كنتى معايا و لحد آخر مشهد مثلته و انتى برضو كنتى معايا .. هتوحشينى يا جوجا ياللى كنتى دايما بتشجعينى و تقوليلى كلام حلو يا طيبة يا كريمة يا صاحبة احلى اكلة مسقعة كلتها فى حياتى.

هتوحشنا شياكتك ولباقتك وكرمك وطيبة قلبك وكلامك الحلو الموزون و خفة دمك و حبك .. ماتعزيش على إللى خلقنا وخلقك يا حبيبتى".

فى حين كتب الفنان صلاح عبد الله : "رجاء ماتت فيا (أنتم) هل ستقارنون كيف ماتت مع موت شخص آخر؟! وهل ستحسدونها على السرير اللي ماتت عليه؟! والمدفن اللي هتبات فيه؟! أم سيكون الختام للغل والغباء الفاتحة والدعاء، فيا أيتها القلوب الصالحة المتصالحة المتسامحة الراضية الطيبة البيضاء، أسألكم بل أرجوكم الفاتحة والدعاء".

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أيضاً كتبت مي عمر عبر حسابها على انستجرام : "حبيبتي الله يرحمك، أطيب و أجمل قلب هتوحشينا بطيبتك و نقاء قلبك و رُقيك اللي مش هيتعوض حبيبه الكل رجاء الجداوى نسألكم الدعاء".

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.