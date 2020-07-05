شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتى للراحلة رجاء الجداوى فى شدة مرضها للفنانة شهيرة.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب عمرو محمود ياسين، متابعيه، بتسجيل صوتي للنجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، لوالدته الفنانة القديرة "شهيرة"، أثناء تواجدها في مستشفى العزل الصحي خلال الفترة الأخيرة، ويظهر على صوتها علامات الإرهاق من المرض.

وقالت النجمة الراحلة رجاء الجداوي، في التسجيل الصوتي " شهيرة، ربنا يباركلك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي، وانا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله الا الله".

ونشر عمرو محمود ياسين، المقطع الصوتي عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس انسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه احبائها رغم مرضها وشدتها.. اد ايه رقيقه وحنينه وروحها طيبه رحمة الله عليها".

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وكانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.