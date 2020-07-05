شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قدست رجاء الجداوى الحياة الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الراحلة رجاء الجداوي تقدس الحياة الزوجية بحديثها وتصريحاتها المستمرة عن المرأة والعلاقة الزوجية وخلال لقاء لها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، تحدثت أن كثير من البنات حاليًا يفتخرن بالوصول إلى مرحلة الطلاق قائلة: "الست زمان لو قالت لجوزها طلقني.. كان أبوها يرجعها من جديد بيت زوجها.. ويقول لها مفيش عندي بنت تطلق.. أما الآن المجتمع تغير فالبنات بقت فخورة بمرحلة الطلاق وأطلقت على نفسها single mom

ورأت رجاء الجداوى،" أن أولويات المرأة تغيرت عن سابقًا، فقديما كانت أولوياتها أن تصبح زوجة وأم، لكن حاليًا أصبحت الأولويات للعمل ثم متابعة أولادها: قائلة"متعيطيش بقى لو جوزك بص برة، التكنولوجيا عملت مشاكل بين الجيل القديم والجديد بس الاخلاق هتفضل موجوده".

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

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وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.