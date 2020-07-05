صابر الرباعي يهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المطرب التونسي صابر الرباعي على تهنئة الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، الموافق اليوم 5 يوليو.

ونشر "الرباعي" صورة له وهو يحمل علم دولة الجزائر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أهنئ الشّعب الجزائري، راجيا من الله عزّ وجلّ أن يعيده على الجزائر الحبيبة بمزيد من الانتصارات والمكاسب".

وأضاف: "رحم الله الشهداء الأبرار وكل عام والجزائر وسائر البلاد العربية بأمن وأمان وازدهار واستقرار ورخاء".

ويستعد الفنان التونسي لطرح فيديو كليب بعنوان "ليلة من العمر"، من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.