محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص المطرب التونسي صابر الرباعي على تهنئة الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، الموافق اليوم 5 يوليو.
ونشر "الرباعي" صورة له وهو يحمل علم دولة الجزائر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أهنئ الشّعب الجزائري، راجيا من الله عزّ وجلّ أن يعيده على الجزائر الحبيبة بمزيد من الانتصارات والمكاسب".
وأضاف: "رحم الله الشهداء الأبرار وكل عام والجزائر وسائر البلاد العربية بأمن وأمان وازدهار واستقرار ورخاء".
ويستعد الفنان التونسي لطرح فيديو كليب بعنوان "ليلة من العمر"، من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي يهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.