صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور ويطالب بالدعاء رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على نعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا.

وكتب صلاح، عبر حسابه على تويتر: "‏رجاء ماتت فيا (أنتم) هل ستقارنون كيف ماتت مع موت شخص آخر، وهل ستحسدونها على السرير اللي ماتت عليه، والمدفن اللي هتبات فيه، أم سيكون الختام للغل والغباء، الفاتحة والدعاء،

فيا أيتها القلوب الصالحة المتسامحة الراضية الطيبة البيضاء.. أسألكم بل أرجوكم الفاتحة، والدعاء لرجاء الجداوي".

يذكر أن النجمة رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافتها المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.