"لروحك السلام يا ست الهوانم".. المخرج السوداني أمجد أبو العلاء ينعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"السلام لروحك ياست الهوانم"، بتلك الكلمات نعى المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجراليوم الأحد بعد صراع مع المرض استمر 43 يوما.

المخرج السوداني كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك: "غابت الست الجميلة الشيك اللي حبيناها جميعاً وفي كل أدوراها".

وأضاف: "يوم الصورة دي في ختام الجونة جالي كذا حد يقول مدام رجاء بتدور عليك عشان تسلم وتبارك وتطلع معاها في برنامج أون تي في، ومع الزحمة يومها اتأخرت عليها، لما وصلت كانت خلاص روحت وماشفتهاش للأسف، وصورنا الحلقة مع شوقي ومحمد فراج، السلام لروحك يا ست الهوانم".

رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، الذي أُصيبت به قبل شهر.

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