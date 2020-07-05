المهم لغاية ما نموت نحب بعض" .. رد رجاء الجداوي على الساخرين في عيد ميلادها الـ80"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

الدعوة لحب الحياة فى مقابل السخرية من العمر، و"شياكة الرد على الهجوم بقلب لايعرف إلا الحب"، دروس من الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهي تعلق بمنتهى الحب على انتقادات البعض احتفالها بعيد ميلادها الثمانين.

رجاء التي عاشت تدعو لحياة أجمل عامرة بالمحبة، لم تتراجع عن دعوتها، حتى وهي تجد من يكتب لها معلقا على احتفالها بعيد ميلادها الـ80، بكلمات قاسية مثل: "ده أكيد عيد ميلاد الموت"، لترد بسماحتها: "بيد الله، مش بأيدينا، لكل أجل كتاب"، وأكملت بالدعاء لمن انتقدها: "ربنا يديك الصحة والعمر وتعرف معنى الـ80 سنة حياة، وشكرا"

وبنفس إرادة عاشقة الحياة، جاء الرد على تعليق كتبت صاحبته: "80 ماشاء الله وقادرة تقف كده، الناس دي بتعمل كده إزاي؟!"، وكتبت رجاء الجداوي: "ببركة ربنا والحمد لله، الأهم دمها علينا نعمة، عقبالك لما تبقي أدي".

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رجاء الجداوي نشرت مقاطع فيديو وجهت بها الشكر إلى جمهورها الذي شاركها الاحتفال، ولم تفوّت الفرصة لتوجيه العتاب لمن سخر منها، مؤكدة أن عمر الإنسان غير مهم، طالما أن قلبه يخلو من الكراهية.

وقالت الفنانة الراحلة عبر فيديو نشرته على مقطعين عبر حسابها على موقع إنستجرام، "لم أجد كلمات تعبر عن شكري وامتناني وسعاتى بالكلمات الرقيقة، وعمري ما كنت أتوقع كل هذا الكم من الحب، الحقيقة ربنا كرمني بحبكم أنا سعيدة جدا بوجودكم في حياتي، متشكرة أوي، عن الكلمات الحلوة اللي أنتم أسعدتوا قلبي بها".

وأضافت في رسالة عتاب غير مباشرة لمن حاولوا النيل من فرحتها: "80 سنة 90 سنة مش هو ده المهم، المهم لغاية ما نموت نحب بعض، مايبقاش في قلوبنا أي مكان لأي كراهية أو ضغينة".