نقيب المهن الموسيقية ينعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص نقيب المهن االموسيقة، الفنان هاني شاكر على نعي الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد.
ونشر "شاكر" صورة للراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعًا الفنانة الجميلة القديرة رجاء الجداوي، أسكنك الله فسيح جناته بإذن الله".
رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، وتم دفنها في مقابر خالتها الفنانة تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي
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