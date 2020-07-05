محمد محمود عبدالعزيز ينعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز على نعي الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

ونشر محمد صورة مجمعة في إطار واحد تجمعه بالفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمد على الصورة :" اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، {إنا لله وإنا إليه راجعون}، الفنانه رجاء الجداوى فى ذمة الله، الله يرحمك و يغفرلك و يصبر أهلك و كل حبايبك".

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وأضاف :"أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و للفنانه رجاء الجداوى ولكل من رحلوا عنا".

وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".