"الجميلة والراقية".. شيرين عبدالوهاب تنعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على نعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "وداعاً الجميلة والراقية ‎رجاء الجداوي، ادعولها بالرحمة وربنا يصبرنا على فراقك".

يذكر أن، رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافتها المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.

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