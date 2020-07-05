"خبر محزن جدا وصاحبة أنقى قلب".. نجوم الفن ينعون رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خيم الحزن على الوسط الفني اليوم، بعد وفاة النجمة رجاء الجداوي، وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز النجوم الذين نعوا القديرة رجاء الجداوي:

محمد فؤاد

نشر الفنان محمد فؤاد صورة للراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص تعازينا في وفاة الفنانة القديرة والأم الغالية على قلوبنا جميعا، الأستاذة رجاء الجداوي رحمها الله واسكنها فسيح جناته".

مي كساب

كما نعت الفنانة مي كساب، الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسألكم الدعاء وصلاة الغائب".

نور

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة للراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"مع السلامة حبيبتي، افتقدنا رمز مهم من رموز الرقي واللطف والأناقة والجمال، ربنا يصبرنا على فراقك، الله يرحمك".

لقاء سويدان

كتبت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "في رحمة الله يا رقيقة المشاعر وجميلة الروح، اللهم ثبتها عند السؤال واشملها برحمتك، أسألكم الدعاء للراقية رجاء الجداوي".

سامو زين

كما نشر المطرب سامو زين صورة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :" الجميلة الرقيقة الفنانه الكبيره رجاء الجداوي في ذمة الله ، الله يرحمك ويغفرلك رحم الله روحك الطاهرة كانت أم وصديقه وبرنسيسه لي ولكل الناس".

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داليا مصطفى

وعلقت الفنانة داليا مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "الله يرحمك ويغفر لك يارب كانت أم لينا كلنا ودائما متفائلة صاحبة أنقى قلب، كلنا بندعيلك ربنا يثبتك عند السؤال".



ريم البارودي

علقت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "البقاء لله وحده، وداعا الهانم المحترمة الراقيه كريمة المشاعر ونصايح لا أنساها أبدا في حياتي ربنا يرحمك ويغفرلك نسألكم الفاتحة".

ظافر عابدين

نشر الفنان ظافر عابدين صورة تجمعه بالفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: " من أجمل وأحلى الناس اللي تعرفت عليهم، خفة الروح، رقي وطيبة القلب، خبر محزن جداً، الله يرحمك".

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة للراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "البقاء لله، ربنا يرحمها".

أحمد التهامي

فيما نشر الفنان أحمد التهامي صورة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون، مع السلامة ماما رجاء والسلام أمانة لكل حبايبنا".