"ربنا يصبر حبايبها".. أحمد أمين ينعى رجاء الجداوي وهذا طلبه من جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نعى الفنان أحمد أمين، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر ناهز 82 عامًا.

وكتب أمين عبر حسابه، على إنستجرام، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الفنانة رجاء الجداوي في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويصبر حبايبها..ادعولها".

Advertisements



وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".