‪ زوجة الشاعر أمل الطائر تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية.. جلطات بالمخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :

أكدت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر أن حالته الصحية بدأت في التحسن، ويخضع حاليا للعلاج والمتابعة بعد إصابته بعدة جلطات في المخ.

زوجة الشاعر الكبير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت :" منذ 3 أسابيع، وأثناء أدائه صلاة الظهر، فقد توازنه وبدأ في التعثر بالكلام، وذهبنا إلى أحد أطباء المخ والأعصاب، وأكد أنه يعاني من مجموعة جلطات صغيرة بالمخ، وبمراجعة أطباء القلب قالوا بالبداية أنه قد يحتاج لجراحة القلب المفتوح، لكن بحمد الله تم علاج سيولة الدم بالأدوية والعلاج".

وأضافت، :"حالة أمل حاليا تشهد تحسنا كبيرا، وكذلك الحركة والكلام، وعند بداية مرضه كان يرفض تماما الكشف عن حالته الصحية، ووافقنا على رغبته بعد نصيحة الأطباء بالبعد عن أي أخبار مزعجة، أو حزينة وعدم التعرض لأي انفعالات نهائيا".

Advertisements

الشاعر أمل الطائر يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، ونشأ في عائلة فنية، وورث وأشقائه الشعراء مواهب كتابة الشعر الغنائي عن والدهم الشاعر مصطفى الطائر.

وقدم أمل الطائر ما يزيد عن الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته، نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم.