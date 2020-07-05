فن ومشاهير

تراند اليوم : شمس الكويتية ترقص في بث مباشر.. ومي العيدان: أنت مش كويتية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة الكويتية شمس بسبب مقطع فيديو نشرته الأخيرة عبر السوشيال ميديا وهي ترقص احتفالا بانتهاء إجراءات الحظر بسبب .
وأضافت العيدان في هجومها إن شمس ليست كويتية، لذلك لا يجب إلصاق اسمها بالكويت والكويتيين.
وتابعت العيدان : شمس تعيش في دبي، وفرحت بانتهاء الحظر في الإمارات، ومن كثر فرحتها ارتدت فستانا أظهر مفاتنها، وخرجت ترقص في بث مباشر.
كما وجهت العيدان سؤالا : هل الاحتفال بمناسبة كهذه لا يتم التعبير عنها إلا بطق الأصابع والهز، معتبرة أن الإمارات أرقى من أن تخرج وحدة ترقص، فهو ليس نادي ليلي.
وواصلت العيدان حديثها : حبيبة هنود سوق السمك في دبي، وذلك في إشارةٍ منها الى ما ذكرته شمس مؤخراً عن مواقف تعرّضت لها من الوافدين الهنود خلال دخولها سوق السمك .

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا