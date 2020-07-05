تراند اليوم : شمس الكويتية ترقص في بث مباشر.. ومي العيدان: أنت مش كويتية

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة الكويتية شمس بسبب مقطع فيديو نشرته الأخيرة عبر السوشيال ميديا وهي ترقص احتفالا بانتهاء إجراءات الحظر بسبب كورونا.

وأضافت العيدان في هجومها إن شمس ليست كويتية، لذلك لا يجب إلصاق اسمها بالكويت والكويتيين.

وتابعت العيدان : شمس تعيش في دبي، وفرحت بانتهاء الحظر في الإمارات، ومن كثر فرحتها ارتدت فستانا أظهر مفاتنها، وخرجت ترقص في بث مباشر.

كما وجهت العيدان سؤالا : هل الاحتفال بمناسبة كهذه لا يتم التعبير عنها إلا بطق الأصابع والهز، معتبرة أن الإمارات أرقى من أن تخرج وحدة ترقص، فهو ليس نادي ليلي.

وواصلت العيدان حديثها : حبيبة هنود سوق السمك في دبي، وذلك في إشارةٍ منها الى ما ذكرته شمس مؤخراً عن مواقف تعرّضت لها من الوافدين الهنود خلال دخولها سوق السمك .



