إنـجي المقدم تنعى رجاء الجداوى بـرسالة مؤثرة

نشرت الفنانه إنجى المقدم مجموعة صور نادرة برفقه الراحلة القديرة رجاء الجداوى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و كتبت "المقدم" :" من اول ما بدأت اظهر على الشاشة و انتى كنتى معايا و لحد آخر مشهد مثلته و انتى برضو كنتى معايا

.. هتوحشينى يا جوجا ياللى كنتى دايما بتشجعينى و تقوليلى كلام حلو يا طيبة يا كريمة يا صاحبة احلى اكلة مسقعة كلتها فى حياتى".



وتابعت: "هتوحشنا شياكتك و لباقتك و كرمك و طيبة قلبك

‎كلامك الحلو الموزون و خفة دمك و حبك .. ماتعزيش على إللى خلقنا و خلقك يا حبيبتى .. إن لله وإن إليه راجعون".



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يذكر أن القديرة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الأحد عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة لنتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم.