صور .. المركز الكاثوليكي للسينما ينعي رجاء الجداوي

قدم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما واجب العزاء في وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر الأب بطرس دانيال بعض الصور من تكريم رجاء الجداوي، وعلق ناعيًا: وداعاً للفنانة القديرة رجاء الجداوي الخلوقة وصاحبة الواجب والتي فقدها الوسط الفني. لذا نقدّم تعازينا القلبية في رحيلها

طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها و جمهورها.

وتوفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد وجودها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وكانت رجاء الجداوى، توجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة

بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

يذكر أن المركز الكاثوليكي المصري للسينما كرم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في عام 2017، عن مسلسل حلاوة الدنيا.