نجوم ستار أكاديمي يقدمون واجب العزاء في رجاء الجداوي

قدم نجوم ستار أكاديمي واجب العزاء في وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونعى الفنانة محمد شاهين، الفنانة رجاء الجداوي قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون ادعولها بالمغفرة والرحمة.

وصرح الفنان مينا عطا ناعيًا: رحلت الغالية الفنانة رجاء الجداوى .. الله يرحمها و يحسن إليها

و يصبر أهلها و يصبرنا .. جميعاً كانت ست طيبة و جميلة و بتحب الناس كلها .. الله يرحمها.

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وتوفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد وجودها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر

يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوى، توجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.