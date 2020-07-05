نـوال الزغبي تشارك جمهورها أحدث صورها

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "نوال" على الصورة:" التغيير صعب في البداية Advertisements فوضوي في الوسط ورائع في النهاية ". فوضوي في الوسط ورائع في النهاية ". يذكر أن آخر أعمال النجمة نوال الزغبي أغنية "اتحاربت"، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم. "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم. اقرأ أيضاً .. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها

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