صلاح عبد الله ينعي رجاء الجداوي بهذه الكلمات

أعرب الفنان القدير صلاح عبد الله عن حزنه على فراق زميلته الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح صلاح عبد الله قائلًا: رجاء ماتت فيا أنتم هل ستقارنون كيف ماتت مع موت شخص آخر؟! وهل ستحسدونها على السرير اللي ماتت عليه؟!والمدفن اللي هتبات فيه؟!أم سيكون الختام للغل

والغباء الفاتحة والدعاء فيا أيتها القلوب الصالحة المتصالحة المتسامحة الراضية الطيبة البيضاء أسألكم بل أرجوكم الفاتحة والدعاء لـ رجاء الجداوي.

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وتوفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد وجودها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد

19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوى، توجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.