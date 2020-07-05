حسين زين ناعياً رجاء الجداوي: مسيرة عطاء طويلة

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الراحلة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفنانة لها مسيرة عطاء طويلة اثرت بفنها الراقي المتميز في مجال السينما والتليفزيون.
كانت اضافة قوية اسهمت في غرس قيم المجتمع المصري الاصيل، وستظل اعمال وإبداعات الفنانة القديرة عالقة في أذهان ووجدان المشاهد المصري والعربي رحم الله الفنانة الراحلة واسكنها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرتها وندعو الله أن يلهمهم الصبر.
وأضاف "زين" أن الراحلة القديرة قدمت للشاشة الصغيرة أعمالاً متميزة، و
رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الأحد، القديرة رجاء الجداوى بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
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