صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة المزيد

الخليج 365 - داوود عبد الرؤوفالأحد 2020/7/5 08:16 م بتوقيت أبوظبي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد قذيفتين صاروخيتيْن من القطاع باتجاه إسرائيل.
كما دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن صافرات الإنذار أطلقت في تجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة، بعد رصد قذيفتيْن صاروخيتيْن من القطاع باتجاه إسرائيل.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين، كما لم يعلن جيش الاحتلال عن مكان سقوطهما.
والأسبوع الماضي، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع التابعة لحماس وأراضي زراعية في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار مادية جسيمة، لكن من دون وقوع إصابات".
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