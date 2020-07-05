شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وشريف مدكور وغادة عبد الرازق ينعون رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمي، على تقديم واجب العزاء والنعي فى النجمة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، لمدة 43 يوما داخل العناية المركزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

ونشر فهمي، صورة تجمعه مع الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وكتب " الله يرحمك حبيبتي، الذ واطيب واجدع واحدة في الدنيا، مش هتتعوضى، نتقابل قريب".

كما حرص المذيع شريف مدكور، على تقديم واجب العزاء، ونشر صورة تجمعه مع الراحلة رجاء الجداوي، وكتب " قلبي وجعني عليكي قوي بس انا واثق أنك في مكان أحسن الي اللقاء ان شاء الله".

بينما نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة للراحلة عبر حسابها بانستجرام، وكتبت " الواحد من ساعة ما سمع الخبر مش عارف يركز في حاجة والله، انا لله وانا الية راجعون، ربنا يرحمك يا ست الكل يا محترمة يا خيرة يا فنانة يا ام الجدعنة والطيبة يصبر اهلك بإذن الله".

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وكانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.