شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى من مراسم الدفن: من فضلكم إلى مش هيقدر يمسك أعصابه يطلع بره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوى، جميع الحاضرين في مراسم دفن والدتها، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع مرض كورونا، بعدم البكاء والسيطرة على أفعالهم، بعد ان تعالت أصوات البكاء لحظة دفنها.

وظهرت ابنه الفنانة القديرة الراحلة، في مقطع فيديو لحظة دفن والدتها، وقالت "من فضلكم، الي مش هيقدر يمسك اعصابه يطلع، مش عاوزه ذنب ليها، لا إله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون".

وكانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.





الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.