شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فنانات يروين قصصهن مع التحرش الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملات عديدة شارك بها نجوم الفن للتنديد بالتحرش واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ودعوا الفتيات إلى عدم الخوف ورفض هذا السلوك المشين حتى لا يصبح المجنى عليه جانى، وبدأت الفنانات بأنفسهت وقصصن تجاربهن من التحرش سواء كان فى الشارع أو فى محل عملهن، وفى السطور التالية تروى كل منهن قصتها مع المتحرشين.

رانيا يوسف

كشفت النجمة رانيا يوسف تعرضها للتحرش خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسرى، عبر فضائية "ON E"، وقالت: "إنها تعرضت للتحرش فى مكان عام، وحاولت الإمساك بالمتحرش لكنها لم تستطع لامتلاء المكان بالناس.

كما غردت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، كاشفة عن تعرضها للتحرش، وكتبت: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعانى منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعانى منها وكأنه شبح يطاردنا فى كل مكان".

وتابعت: "أواجه التحرش اللفظى يوميا عبر منصات حساباتى الرسمية، وأيضا الإيميل الخاص بى، الذى تأتى عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظى، والتى يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر، والتحرش الظاهرى بالمرأة فى كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحمولة، فالتحرش بأنواعه كبير، ولابد من التصدى له بكل أنواعه المختلفة، لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

وأضافت: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه فى مصر وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعى ليكون عبرة للجميع ويكون رادعا.. ورسالتى للبنات متخافيش، وواجهى أى متحرش بالبلاغ فورا عنه".

دينا الشربينى

تعرضت الفنانة دينا الشربينى أيضًا للتحرش الجنسى، وقالت خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، فى برنامجها "فحص شامل"، إنها شعرت بيد شخص تحسسها خلال تواجدها فى منطقة العجمي، مؤكدة أنها استطاعت الإمساك بهذا الشاب، قائلة: "جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. مبسكتش فى الحاجات دى".

شيرين عبد الوهاب

روت شيرين عبد الوهاب قصتها مع التحرش الجنسى، أثناء لقائها مع برنامج "تخاريف"، من تقديم وفاء الكيلانى، على فضائية "إم بى سى"، فأكدت أنها تعرضت كثيرا للتحرش، وكانت ردود فعلها تتنوع ما بين الصفع على الوجه أو الركل بالقدم، ووجهت نصيحة لكل ضحايا التحرش الجنسى، أن يدافعن عن أنفسهن بضرب من يعتدى عليهن بكعوب أحذيتهن، لأنها تسبب ألما شديدا.

منة شلبى

الفنانة منة شلبى قالت إنها تعرضت للتحرش على يد شاب حاول تقبيلها بالقوة خلال وجودها بالشارع، وصرخت واستغاثت بالمارة الذين أنقذوها منه، وقالت إن هذا الشاب معروف فى منطقتها باسم "مجنون منة شلبى"، وكان يتردد على المنزل الذى تعيش به فى محاولة منه للحديث معها، إلا أن أمن العمارة كان يمنعه من الدخول، واضطرت إلى تحرير محضر بالواقعة وتمسكت بضرورة أن ينال هذا الشاب عقابه ليكون عبرة لمن يفكر فى الإقدام على مثل هذا الفعل.

روبى

وروت الفنانة روبى خلال لقاء سابق لها مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" إنها تعرضت للتحرش من قبل عامل نظافة، وحدث ذلك خلال قيادتها لدراجتها فى الشارع.

يسرا اللوزى

وكشفت الفنانة يسرا اللوزى، خلال استضافتها فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، أنها تعرضت للتحرش أثناء سيرها فى شارع شمبليون بوسط البلد، وقالت: فوجئت برجل كبير فى السن يجلس فى سيارة وبجواره ابنه يتحرّش بى لفظيا، ورغم أننى حاولت تجاهله إلا أنه واصل كلامه، وهو ما استفزنى، وأثار غضبى فكسرت فانوس سيارته بعد أن وجهت له ركلات بقدمه.

نجلاء بدر

قالت خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأنا" عبر فضائية "ON E"، إنها تعرضت للتحرش من قبل 3 سيدات الأولى كانت خارج مصر من سيدة اكتشفت أنها كانت تحبها حبا رومانسيا وكانت تغار عليها من الرجال، وأرسلت جوابًا لها بأنها تحبها ولكنها رفضت هذه العلاقات.

هالة صدقى

ذكرت واقعة تعرضها للتحرش الجنسى، خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامجها "100 سؤال"، قائلة إنها تعرضت للتحرش خلال تواجدها فى عزاء الفنانة الراحلة سناء جميل.

وروت "هالة" تفاصيل الواقعة، بأنها حينما وقفت فى "حوش" الكنيسة، اندفع عدد من الجمهور حولها، ووصفت الواقعة قائلة: "فجأة حسيت بأن شاب لازق فى جسمى وأنا منهارة فى البكاء.. واستغربت من جرأته.. محستش بنفسى غير وأنا بديله قلم على وشه".

فيفى عبده

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كشفت أنها تعرضت للتحرش أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "امرأة واحدة لا تكفى"، عندما حلت ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "تخاريف" المذاع على قناة "MBC".

وقالت فيفى عبده: "تعرضت للتحرش من ممثل كان يؤدى دور أحد رجال المطافى فى مشهد حريق البيت والذى كان يحملها وتحسس جسدى"، وتابعت: "اديته قلم عشان أفكره إن أنا فيفى عبده". لكنها لم تكشف عن اسم هذا الممثل.

إنجى المقدم

تحدثت الفنانة إنجى المقدم عن واقعة تحرش لها أمام الجامعة الأمريكية، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "cbc". وقالت إنها من ضحايا التحرش الجنسى، فى مراحل مختلفة من حياتها، منذ أن كانت طفلة ومرورا بالمرحلة الثانوية وصولا لدراستها بالجامعة الأمريكية، فحاول شخص التحرش بها على سلم العمارة التى تسكن فيها، لكنها تمكنت من الدفاع عن نفسها".

View this post on Instagram There is so much anger inside of me, feeling unsafe, feeling harassed. Please speak up speak up speak up ???????? I want to feel safe in my own skin. I want to feel safe. دور الاهالي انها تخلق حالة ثقة و امان بين ولادها انهم يحكوا و ميخافوش، لانكم مصدر الامان ليهم الاول .. إتكلمي ماتخافيش #إتكلمي_متخافيش#imnotanobject A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) onJul 4, 2020 at 3:15am PDT

سلمى أبو ضيف

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن تعرضها أكثر من مرة للتحرش فى مرحلة الطفولة، ونشرت فيديو تتحدث فيه عن الأمر قائلة: "كنت حابة أتكلم فى موضوع الولد اللى اتحرش واغتصب 100 بنت لأن الموضوع ده يهمنى، ويهم كل البنات لأن تقريبا مفيش بنت أعرفها أو معرفهاش متعرضتش لتحرش فى حياتها من وهى صغيرة لحد دلوقتى.. لما جيت اتكلمت مع صحابى قبل كدة، منهم اللى حكالى قصص أنا مش قادرة أصدقها".

وتابعت: "وفى حاجات أنا مريت بيها.. وأنا صغيرة مثلًا دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب منى بطريقة مش مريحة ويمسكنى بطريقة مش مريحة، أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلى بطريقة مش لطيفة وحاجات كتير.. لكن أنا قولت لمامتى مثلًا فى قصة الدكتور وعمرنا ما روحنا تانى".

واستكملت: "أنا عايزة أقول بس اللى يحصله حاجة يروح يتكلم مع أهله، والأهالى لازم تبقى حاطة ثقة فى أطفالها إن أقل حاجة يحكوها، متاخدهاش بطريقة تعنيفية أو تمنعهم، بالعكس لازم يعرفوا يبنوا الثقة اللى بينهم وبين أطفالهم عشان يجوا يحكولهم أى حاجة.. عشان الواحد وهو صغير لما بيتحط فى المواقف دى مبيعرفش يتصرف خالص.. وأكيد طفل صغير مش هيعرف يتصرف أو بنت عامة مش هتعرف تتصرف فى حاجة زى كدة، فأول حد الواحد بيبقى حابب يحكيله هو أهله".

بيبى أحمد

بيبى أحمد، ممثلة كويتية فاجأت الجميع باعتزالها لأسباب صادمة. إذ خرجت عن صمتها بشكل مفاجئ أثناء حديثها لصحيفة "الرأى" الكويتية وسردت أسباب تركها للمجال الفنى والتمثيل ووصفت ما يمارس تجاهها من ممارسات بأنها "قلة أدب"، واتهمت ممثلًا بأفعال خادشة، لكنها لم تفصح عنه.

وفقًا لحديث بيبي، كان الاختيار الأسهل لها للتعبير عن رفضها تلك الممارسات هو اعتزال الفن، حيث لم تكن تدرى أو يخطر ببالها أن تتعرض للتحرش الجنسى الذى أنهى طموحاتها وتطلعاتها التى كانت تراودها، ووصفتها بأنها ذهبت أدراج الرياح.

مروى

النجمة اللبنانية، مروى، صاحبة واحدة من أشهر حوادث التحرش الجنسى بالفنانات، أثناء إحيائها حفل غنائى فى مدينة الإسكندرية عام 2007، وبسبب الحشد الهائل من الحضور وغياب التنظيم، تم التحرش بها.